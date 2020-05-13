Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов

«У нас существует регламент Государственной думы, который определяет работу парламента. По этому регламенту, каждый избранный депутат, которому избиратели доверии представлять их волю, голосует сам за себя. Поэтому все разговоры, что кто-то за кого-то будет нажимать кнопки, сократить количество депутатов – это все фантазии. Парламент может работать только в зале заседаний, только в очной форме. И каждый депутат голосует по поручению своих избирателей, представляя их интересы. Поэтому тут никакие компромиссы, какие-то дистанционные формы невозможны. В нынешней ситуации это представляет некоторый риск для всех коллег, но депутаты такие же люди, как и все остальные, они тоже болеют. Но тем не менее должны выполнять свою работу, чтобы меры по преодолению пандемии были эффективны, были приняты вовремя, и поддержка дошла до тех, кто в ней нуждается больше всего», - пояснил парламентарий.

По его словам, сокращать количество мест в российском парламенте нет смысла. «Это конституционная норма. У нас существует закон о выборах, существуют избирательные округа. То есть захотел - сократил, захотел – увеличил, так не бывает. У нас с вами огромная страна, депутаты представляют разные регионы. К этому вопросу невозможно подойти с простыми, популистскими решениями», - заключил Толстой.

Ранее Жириновский предложил сократить число депутатов премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы в залах заседаний расстояние между депутатами было не менее двух метров.

