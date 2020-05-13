Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
Вице-спикер Госдумы в эфире НСН заявил, что предложение лидера ЛДПР противоречит Конституции РФ.
Сократить вдвое количество всех депутатов в стране предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В своем «Твиттере» он высказал мнение, что это позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире НСН назвал предложение Жириновского противоречащим Конституции и регламенту работы Госдумы.
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«У нас существует регламент Государственной думы, который определяет работу парламента. По этому регламенту, каждый избранный депутат, которому избиратели доверии представлять их волю, голосует сам за себя. Поэтому все разговоры, что кто-то за кого-то будет нажимать кнопки, сократить количество депутатов – это все фантазии. Парламент может работать только в зале заседаний, только в очной форме. И каждый депутат голосует по поручению своих избирателей, представляя их интересы. Поэтому тут никакие компромиссы, какие-то дистанционные формы невозможны. В нынешней ситуации это представляет некоторый риск для всех коллег, но депутаты такие же люди, как и все остальные, они тоже болеют. Но тем не менее должны выполнять свою работу, чтобы меры по преодолению пандемии были эффективны, были приняты вовремя, и поддержка дошла до тех, кто в ней нуждается больше всего», - пояснил парламентарий.
По его словам, сокращать количество мест в российском парламенте нет смысла. «Это конституционная норма. У нас существует закон о выборах, существуют избирательные округа. То есть захотел - сократил, захотел – увеличил, так не бывает. У нас с вами огромная страна, депутаты представляют разные регионы. К этому вопросу невозможно подойти с простыми, популистскими решениями», - заключил Толстой.
Ранее Жириновский предложил сократить число депутатов премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы в залах заседаний расстояние между депутатами было не менее двух метров.
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