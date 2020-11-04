Владимир Путин заявил об усилиях России для завершения конфликта в Нагорном Карабхе

Президент России Владимир Путин, который в День народного единства встретился с лидерами религиозных общих и объединений страны, заявил, что Россия предпринимает все возможные усилия для завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Россия делает всё возможное, чтобы конфликт на Южном Кавказе был как можно скорее закончен», цитирует Путина Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Также глава государства отметил, Россия находится в контакте с Арменией и Азербайджаном по Карабаху и выразил надежду на то, что удастся добиться результатов, которые бы устроили всех.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН рассказал, как относится Россия к вводу миротворцев в Нагорный Карабах.

«Россия не против ввода миротворцев. Из кого эти миротворцы будут состоять – это вопрос договоренности двух сторон. Россия не против принять участие в миротворческой операции. Но прежде, чем вводить, надо понимать, как выводить. Мы сегодня туда пролететь не можем: границы закрыты Грузией и Ираном. Это все очень непростые вопросы», - сказал Калашников.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном на спорной территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. 26 октября в силу вступило третье по счету соглашение между сторонами о прекращении военных действий. Однако стороны продолжают ожесточенные военные действия.

