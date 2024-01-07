Владимир Путин встретил Рождество в храме в Ново-Огарёве
Президент России Владимир Путин в ночь на 7 января присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёве, сообщает пресс-служба Кремля.
На рождественской службе присутствовали члены семей военнослужащих, погибших в зоне СВО. После богослужения российский лидер пообщался с близкими погибших россиян и заверил их во всесторонней поддержке государства.
Обращаясь к россиянам с рождественским поздравлением, глава государства подчеркнул, что этот праздник объединяет миллионы людей идеалами добра, милосердия и справедливости, служащими опорой для российского общества на протяжении многих веков.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что наша страна, согласно христианским принципам милосердия, не должна отворачиваться от людей, которые покинули страну, однако осознали свою ошибку, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru