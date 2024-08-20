Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни

Рамзан Кадыров и председатель духовного управления мусульман республики, муфтий Салах Нежиев вручали президенту Владимиру Путину знак и удостоверение почетного гражданина Чечни, сообщает РИА Новости.

В ответ президент подарил Коран, выполненный вручную и оформленный в драгоценный переплет. Обмен подарками состоялся во время визита Путина в мечеть пророка Исы в Грозном.

Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню

Позже Владимир Путин посетил резиденцию Рамзана Кадырова в Грозном.

Вечером 20 августа Владимир Путин прибыл в Чечню. В рамках визита он также посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, где ознакомился с деятельностью учебного центра и осмотрел трофейное оружие, изъятое в зоне спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Донат Сорокин
ТЕГИ:Рамзан КадыровЧечняВладимир Путин

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