Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни
Рамзан Кадыров и председатель духовного управления мусульман республики, муфтий Салах Нежиев вручали президенту Владимиру Путину знак и удостоверение почетного гражданина Чечни, сообщает РИА Новости.
В ответ президент подарил Коран, выполненный вручную и оформленный в драгоценный переплет. Обмен подарками состоялся во время визита Путина в мечеть пророка Исы в Грозном.
Позже Владимир Путин посетил резиденцию Рамзана Кадырова в Грозном.
Вечером 20 августа Владимир Путин прибыл в Чечню. В рамках визита он также посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, где ознакомился с деятельностью учебного центра и осмотрел трофейное оружие, изъятое в зоне спецоперации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru