Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню

В последний раз Путин посещал Чечню в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра. В 2023 году Кадыров пригласил президента вновь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявлял, что Путин посетит Чечню «со временем».

Путин отправился в Чечню сразу после визита в Беслан и переговоров в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает «Свободная пресса».