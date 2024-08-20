Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню
Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Кадыров отметил, что в рамках визита запланирована насыщенная программа.
В последний раз Путин посещал Чечню в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра. В 2023 году Кадыров пригласил президента вновь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявлял, что Путин посетит Чечню «со временем».
Путин отправился в Чечню сразу после визита в Беслан и переговоров в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru