Путин впервые с 2011 года прилетел в Чечню

Президент России Владимир Путин прибыл в Чечню. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Кадыров отметил, что в рамках визита запланирована насыщенная программа.

Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом

В последний раз Путин посещал Чечню в 2011 году, когда занимал пост премьер-министра. В 2023 году Кадыров пригласил президента вновь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявлял, что Путин посетит Чечню «со временем».

Путин отправился в Чечню сразу после визита в Беслан и переговоров в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЧечняРамзан КадыровВладимир Путин

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