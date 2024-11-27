Владимир Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом

Российский лидер примет участие в саммите ОДКБ 28 ноября и проведет переговоры с президентом Казахстана.

Также лидеры двух государств примут участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в режиме ВКС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение Путина и приедет в Москву 9 Мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, напоминает «Свободная пресса».

