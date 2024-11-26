Ушаков: Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе недавнего телефонного разговора не договаривались о дальнейших контактах. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, стороны условились, что при необходимости будет поддерживаться диалог по линии помощников лидеров.
«Было условлено, что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону. Что, собственно, периодически мы делаем», - заключил он.
Ранее Шольц заявил, что, несмотря на критику, решение провести переговоры с Путиным было оправданным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru