Ушаков: Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе недавнего телефонного разговора не договаривались о дальнейших контактах. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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По его словам, стороны условились, что при необходимости будет поддерживаться диалог по линии помощников лидеров.

«Было условлено, что я со своим коллегой при необходимости буду связываться по телефону. Что, собственно, периодически мы делаем», - заключил он.

Ранее Шольц заявил, что, несмотря на критику, решение провести переговоры с Путиным было оправданным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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