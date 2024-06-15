Чекунков: Одной из главных тем ВЭФ станут технологии

Технологии станут одной из главных тем предстоящего Восточного экономического форума. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

ВЭФ-2024 пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке

Как отметил министр, инновации, технологический суверенитет и конкурентоспособность во «все более зависимом от технологий» мире являются предметом постоянного внимания российского руководства.

«А сейчас еще и важный фактор победы в СВО», — написал Чекунков в Telegram-канале.

ВЭФ пройдет 3-6 сентября во Владивостоке.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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