Чекунков: Одной из главных тем ВЭФ станут технологии
15 июня 202409:57
Технологии станут одной из главных тем предстоящего Восточного экономического форума. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Как отметил министр, инновации, технологический суверенитет и конкурентоспособность во «все более зависимом от технологий» мире являются предметом постоянного внимания российского руководства.
«А сейчас еще и важный фактор победы в СВО», — написал Чекунков в Telegram-канале.
ВЭФ пройдет 3-6 сентября во Владивостоке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru