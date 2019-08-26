Путин представил трёх претендентов на пост главы Ингушетии
Владимир Путин представил на рассмотрение парламента Ингушетия трех претендентов на пост главы республики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу местного парламента. Речь идёт о старшем территориальном специалисте публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомеде Зурабове, депутате Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Урусхане Евлоеве и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматове.
Как отмечает «ФедералПресс», главу Ингушетии выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесенных главой государства по представлению партий, представленных в Госдуме, а также в заксобрании региона.
Напомним, в конце июня президент России принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Махмуд-Али Калиматова. Позже бывший руководитель Ингушетии был официально назначен заместителем министра обороны России Сергея Шойгу. 55-летнему Евкурову присвоено звание генерал-лейтенан
В свою очередь, бывший начальник управления Генеральной прокуратуры РФ, экс-сенатор Совета Федерации от Республики Ингушетия, Исса Костоев в беседе с НСН рассказал, что хорошо знаком с новым временным исполняющим обязанности главы Ингушетии.
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