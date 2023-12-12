Владимир Путин обновил состав Госсовета

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, из состава Госсовета были исключены бывшие губернаторы Омской, Вологодской и Смоленской области Александр Бурков, Олег Кувшинников и Алексей Островский, а также экс-глава Чукотского АО Роман Копин и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс.

Новыми членами Госсовета стали новые главы вышеуказанных регионов, а также в губернаторы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Также Путин исключил из состава президиума Госсовета глав Чувашии и Дагестана, Карелии и Калмыкии, Забайкальского края, а также Липецкой, Свердловской и Томской областей, и полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева.

В состав президиума глава государства включил глав Ингушети и ДНР, Краснодарского и Красноярского краёв, Белгородской, Амурской, Кировской и Курганской области, города Мурманска и Мурманской области, а также полпреда президента РФ в ДФО.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Георгий Филимонов подписал постановлении о назначении экс-главы региона Олега Кувшинникова сенатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

