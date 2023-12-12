Владимир Путин обновил состав Госсовета
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому был обновлён состав Госсовета страны.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, из состава Госсовета были исключены бывшие губернаторы Омской, Вологодской и Смоленской области Александр Бурков, Олег Кувшинников и Алексей Островский, а также экс-глава Чукотского АО Роман Копин и экс-губернатор Красноярского края Александр Усс.
Новыми членами Госсовета стали новые главы вышеуказанных регионов, а также в губернаторы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин.
Также Путин исключил из состава президиума Госсовета глав Чувашии и Дагестана, Карелии и Калмыкии, Забайкальского края, а также Липецкой, Свердловской и Томской областей, и полпреда президента в ЦФО Игоря Щеголева.
В состав президиума глава государства включил глав Ингушети и ДНР, Краснодарского и Красноярского краёв, Белгородской, Амурской, Кировской и Курганской области, города Мурманска и Мурманской области, а также полпреда президента РФ в ДФО.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Георгий Филимонов подписал постановлении о назначении экс-главы региона Олега Кувшинникова сенатором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru