Владимир Путин не смотрел дебаты Порошенко и Зеленского

Владимир Путин не видел дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что в тот момент, когда шли дебаты, глава государства «занимался делами Забайкальского края».

Напомним, в минувшую пятницу, 19 апреля, когда Зеленский и Порошенко устроили дебаты на стадионе в Киеве, Путин заслушал доклад главы МЧС о мерах, которые ведомство принимает для борьбы с лесными пожарами в Забайкалье. Также отмечается, что запись этого мероприятия глава государства получил, однако посмотрел ли её Владимир Путин, не известно.

РИА ФАН напоминает, что второй тур выборов на Украине прошёл накануне, 21 апреля. Сегодня по итогам подсчета 99% протоколов стало известно, что Зеленский получил 73,21% голосов, а его конкурент в борьбе за президентское кресло Петр Порошенко — 24,46%.

