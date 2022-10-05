Новым послом Сирии в РФ стал Башар Джаафари
5 октября 202223:22
В России назначен новый посол Сирии, им стал Башар Джаафари. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что сирийский президент Башар Асад привел нового посла к присяге в среду и дал определенные поручения.
Предыдущий посол Рияд Хаддад завершил свою миссию в РФ 30 сентября.
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5 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru