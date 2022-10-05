Новым послом Сирии в РФ стал Башар Джаафари

В России назначен новый посол Сирии, им стал Башар Джаафари. Об этом сообщает ТАСС.

Асад: Россия и Сирия борются против одного врага

Отмечается, что сирийский президент Башар Асад привел нового посла к присяге в среду и дал определенные поручения.

Предыдущий посол Рияд Хаддад завершил свою миссию в РФ 30 сентября.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:Сирия
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