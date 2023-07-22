Александр Лукашенко прибыл в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко приедет в Россию 23 июля

В воскресенье в Санкт-Петербурге у белорусского лидера должна пройти встреча с президентом России Владимиром Путиным.

В повестке встречи запланировано обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина планируются контакты с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/pul_1
ТЕГИ:РоссияБелоруссияАлександр Лукашенко

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