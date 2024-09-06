Владимир Машков дистанционно проголосовал на выборах в МГД

Директор театра «Современник» и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Московскую городскую думу, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам Машкова, он находится в Кузбассе, где проводит отбор в театральную школу Олега Табакова. Он прибыл туда прямо со съемочной площадки в Бресте, где идет работа над фильмом «В списках не значился» по произведению Бориса Васильева.

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Машков подчеркнул, что выборы в Мосгордуму — важное общественно-политическое событие для москвичей. Он отметил, что благодаря системе дистанционного электронного голосования, проголосовать можно, находясь в любой точке страны.

Артист призвал москвичей, находящихся в командировке или отпуске, а также тех, кто не имеет времени на посещение избирательного участка, воспользоваться удобной и надежной системой электронного голосования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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