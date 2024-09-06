Владимир Машков дистанционно проголосовал на выборах в МГД

Машков подчеркнул, что выборы в Мосгордуму — важное общественно-политическое событие для москвичей. Он отметил, что благодаря системе дистанционного электронного голосования, проголосовать можно, находясь в любой точке страны.

Артист призвал москвичей, находящихся в командировке или отпуске, а также тех, кто не имеет времени на посещение избирательного участка, воспользоваться удобной и надежной системой электронного голосования, передает «Радиоточка НСН».

