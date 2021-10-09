Владелец украденного рюкзака огорчился, что грабители из посольства США не вышли на связь

«Были визитки, помимо документов, и там были и номер телефона, и электронная почта, и могли написать, сказать, что вернут. Даже был готов дать какое-то вознаграждение за это, но ребята не позвонили», — огорчился россиянин.

Пострадавший считает случившееся стечением обстоятельств. Москвич считает, что американцы не планировали похищение рюкзака. По словам Корнилова, он ставит себе в вину недосмотр за рюкзаком.

Напомним, российский МИД направил в посольство США ноту с требованием снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. В противном случае им придется покинуть Россию.

Об инциденте, который произошел 18 сентября в Rock'n'Roll Bar на Сретенском бульваре, стало известно накануне. Трое американских подданных украли вещи россиянина. Владельцем рюкзака является детский психолог Дмитрий Корнилов. По его словам, в результате кражи он лишился рюкзака с его содержимым, а также 15 тыс. рублей.

