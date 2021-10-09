Владелец украденного рюкзака огорчился, что грабители из посольства США не вышли на связь
Москвич Дмитрий Корнилов, которому принадлежит украденный морскими пехотинцами из административно-технической службы посольства США в Москве, рассказал, что воры могли с ним связаться и вернуть вещи. Об этом он рассказал Business FM.
«Были визитки, помимо документов, и там были и номер телефона, и электронная почта, и могли написать, сказать, что вернут. Даже был готов дать какое-то вознаграждение за это, но ребята не позвонили», — огорчился россиянин.
Пострадавший считает случившееся стечением обстоятельств. Москвич считает, что американцы не планировали похищение рюкзака. По словам Корнилова, он ставит себе в вину недосмотр за рюкзаком.
Напомним, российский МИД направил в посольство США ноту с требованием снять с подозреваемых дипломатический иммунитет. В противном случае им придется покинуть Россию.
Об инциденте, который произошел 18 сентября в Rock'n'Roll Bar на Сретенском бульваре, стало известно накануне. Трое американских подданных украли вещи россиянина. Владельцем рюкзака является детский психолог Дмитрий Корнилов. По его словам, в результате кражи он лишился рюкзака с его содержимым, а также 15 тыс. рублей.
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