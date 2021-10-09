МВД: Установлены личности сотрудников посольства США, укравших вещи россиянина

По его словам, сотрудники американского посольства служат в корпусе морской пехоты. Их возраст - от 21 до 26 лет, сообщает РИА Новости.

После возбуждения уголовного дела полиция потребовала снять с иностранцев, подозреваемых в краже, дипломатический иммунитет, чтобы привлечь их к ответственности, пишет Газета. ru.

Об инциденте, который произошел 18 сентября в Rock'n'Roll Bar на Сретенском бульваре, стало известно накануне. Трое американских подданных украли вещи россиянина. Владельцем рюкзака является детский психолог Дмитрий Корнилов. По его словам, в результате кражи он лишился рюкзака с его содержимым, а также 15 тыс. рублей.

