МВД: Установлены личности сотрудников посольства США, укравших вещи россиянина

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в краже рюкзака у россиянина в столичном баре на Сретенском бульваре. Ими оказались трое административно-технических сотрудников посольства США в Москве, рассказал начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Сотрудников посольства США в РФ подозревают в краже вещей у россиянина

По его словам, сотрудники американского посольства служат в корпусе морской пехоты. Их возраст - от 21 до 26 лет, сообщает РИА Новости.

После возбуждения уголовного дела полиция потребовала снять с иностранцев, подозреваемых в краже, дипломатический иммунитет, чтобы привлечь их к ответственности, пишет Газета. ru.

Об инциденте, который произошел 18 сентября в Rock'n'Roll Bar на Сретенском бульваре, стало известно накануне. Трое американских подданных украли вещи россиянина. Владельцем рюкзака является детский психолог Дмитрий Корнилов. По его словам, в результате кражи он лишился рюкзака с его содержимым, а также 15 тыс. рублей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КражаПосольство СШАПосольствоПолиция
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