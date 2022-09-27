«Вконтакте» попросила Apple объяснить удаление своего приложения из App Store

«Вконтакте» попросила Apple объяснить удаление своего приложения из магазина AppStore. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев прокомментировал взлом своей страницы во «ВКонтакте»

Отмечается, что компания направила Apple соответствующий запрос.

Приложение не находится по поиску. В магазине приложений Google Play приложение все еще можно загрузить.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вконтакте
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры