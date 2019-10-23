В Сети появилась визитка Путина за 2 миллиона рублей

Потенциальным покупателям предлагают приобрести старую визитку Владимира Путина. Объявление о продаже появилось на платформе Avito. Там указано, что за визитную карточку Путина придётся выложить два миллиона рублей.

Продавец уверяет, что визитку Владимир Путин дал его отцу ещё тогда, когда он был председателем комитета.

«Ждала своего момента в визитнице более 20 лет», — отмечает торговец из Санкт-Петербурга.