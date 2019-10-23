В Сети появилась визитка Путина за 2 миллиона рублей

23 октября 201914:54

Потенциальным покупателям предлагают приобрести старую визитку Владимира Путина. Объявление о продаже появилось на платформе Avito. Там указано, что за визитную карточку Путина придётся выложить два миллиона рублей.

Продавец уверяет, что визитку Владимир Путин дал его отцу ещё тогда, когда он был председателем комитета.

«Ждала своего момента в визитнице более 20 лет», — отмечает торговец из Санкт-Петербурга.

Первая демозапись Дэвида Боуи уйдёт с молотка

Отметим, на белой двусторонней визитной карточке на русском и английском языках напечатана должность Владимира Путина, которую он занимал в период с 1991 по 1996 год, — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Также там указаны телефон, факс и адрес организации, в которой трудился будущий российский президент.

Кстати, это не первый раз, когда на известной торговой площадке пытаются продать визитную карточку Владимира Путина. В июле на Аvito.ru на продажу выставили визитку 1990-х годов. По словам продавца, ему карточка досталась от деда, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Avito
ТЕГИ:Владимир ПутинИнтернетПродажа