«Ему здесь не рады, пусть убирается обратно и там продолжает в том же духе с его военным западным настроем», — сказал в эфире телеканала руководитель пресс-службы Социалистической партии ЮАР Нхламуло Ндхлела, отметив, что партия поддерживает объединение БРИКС.

Ранее политолог Александр Рар предрек проведение «операции» по снятию Зеленского с должности президента Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

