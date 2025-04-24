Визит Зеленского опротестовали в ЮАР
Визит украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого он встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, опротестовали Социалистическая партия ЮАР и Южно-Африканская коммунистическая партия. Об этом сообщил телеканал Newzroom Afrika.
«Ему здесь не рады, пусть убирается обратно и там продолжает в том же духе с его военным западным настроем», — сказал в эфире телеканала руководитель пресс-службы Социалистической партии ЮАР Нхламуло Ндхлела, отметив, что партия поддерживает объединение БРИКС.
Ранее политолог Александр Рар предрек проведение «операции» по снятию Зеленского с должности президента Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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