Визит Зеленского опротестовали в ЮАР

Визит украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого он встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, опротестовали Социалистическая партия ЮАР и Южно-Африканская коммунистическая партия. Об этом сообщил телеканал Newzroom Afrika.

В Германии предрекли «операцию» по снятию Зеленского с должности

«Ему здесь не рады, пусть убирается обратно и там продолжает в том же духе с его военным западным настроем», — сказал в эфире телеканала руководитель пресс-службы Социалистической партии ЮАР Нхламуло Ндхлела, отметив, что партия поддерживает объединение БРИКС.

Ранее политолог Александр Рар предрек проведение «операции» по снятию Зеленского с должности президента Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаПротестЮАРВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры