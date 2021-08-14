Вице-спикеру Сената Польши отказали во въезде в Россию

Вице-спикеру польского Сената Богдану Борусевичу, который пытался попасть на похороны друга, отказали во въезде в Россию. Об этом сообщает «ИноСМИ».

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Борусевич хотел приехать на церемонию прощания с советским диссидентом, правозащитником Сергеем Ковалевым, который скончался 9 августа.

«К сожалению, из польского посольства в Москве мне сообщили, что в Россию меня не впустят», — пожаловался Борусевич.

Сенатор подчеркнул, что впервые узнал о действующем для него с 2015 года запрете въезда на территорию РФ.

Позже читатели портала Interia высмеяли Борусевича, напомнив, что причиной решения России стала активная поддержка сенатором антироссийской политики. Пользователи посоветовали политику говорить больше негатива о России: тогда он сможет рассчитывать на «новые сюрпризы».

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ФОТО: flickr.com
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