Вице-спикер парламента Словакии удивился широкому ассортименту в супермаркете в Москве

Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии Андрей Данко посетил один из супермаркетов Москвы, сообщает РИА Новости.

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Он находится в российской столице в составе делегации словацкого парламента. Политик записал видео о широком ассортименте российских магазинов. В частности Данко посетил магазин французской продуктовой компании «Ашан». На видео вице-спикер продемонстрировал ассортимент продуктов, а также указал на низкие цены по сравнению со Словакией. Парламентарий показал кадры с бутиками иностранных брендов, в том числе европейских, которые продолжают свою работу в РФ.

По его словам, поездка важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол прокомментировал информацию о выплате американскими компаниями налогов в российский бюджет на сумму в 1,2 миллиарда долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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