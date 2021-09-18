Вице-спикер парламента Крыма назвал комичными санкции Украины из-за выборов

Накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявил о введении санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Думу в Крыму и Донбассе. Между тем выборы проводятся только на полуострове, а жители Донбасса с российским гражданством могут голосовать на избирательных участках в Ростовской области.

«То, что выборы в Крыму вызовут неадекватные оценки со стороны Киева, было абсолютно ожидаемо. Другое дело, что все подобные решения как минимум комичные. Судя по последним заявлениям, которые разлетаются от различных структур Украины, в том числе СНБО и МИД, — то это государство окончательно наложило на себя штамп обиженного на весь мир», — заявил Бобков в беседе с РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что голосование в Крыму проходит с соблюдением всех норм избирательного права, а решения Киева никак не отразятся на организаторах и участниках выборов.

