Украина ввела санкции за участие в выборах в Крыму и Донбассе

Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о введении санкции в отношении организаторов голосования на выборах в российскую Госдуму в Крыму и Донбассе. Об этом проинформировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также заявил, что Совет направил предупреждение зарубежным наблюдателям за голосованием в Крыму и Донбассе о возможных санкциях также и против них.

Как заявил ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин, ничто не помешает населению Донбасса проголосовать на выборах в Госдуму РФ.

Это могут сделать жители ДНР, которые оформили российское гражданство. Они имеют возможность проголосовать онлайн или на участках в Ростовской области, для поездки туда выделены специальные автобусы.

