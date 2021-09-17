Украина ввела санкции за участие в выборах в Крыму и Донбассе
Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о введении санкции в отношении организаторов голосования на выборах в российскую Госдуму в Крыму и Донбассе. Об этом проинформировал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он также заявил, что Совет направил предупреждение зарубежным наблюдателям за голосованием в Крыму и Донбассе о возможных санкциях также и против них.
Как заявил ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин, ничто не помешает населению Донбасса проголосовать на выборах в Госдуму РФ.
Это могут сделать жители ДНР, которые оформили российское гражданство. Они имеют возможность проголосовать онлайн или на участках в Ростовской области, для поездки туда выделены специальные автобусы.
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