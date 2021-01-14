ЕСПЧ частично признал жалобу Украины против России по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не считает себя правомочным выносить решения о том, было ли включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права, сообщает пресс-служба суда.

В заявлении говорится, что жалобы, которые были поданы Украиной против России о систематических нарушений прав человека в Крыму, признаны частично приемлемыми для рассмотрения.

В ЕСПЧ заявили о недоказанности ряда обвинений, выдвинутых Украиной против РФ. В частности, речь идёт о якобы убийствах мирных граждан, задержаниях представителей иностранных СМИ, незаконного изъятия имущества украинских вооружённых сил, политическом преследовании и т.д.

Жалоба о нарушении Россией прав человека в Крыму поступила в ЕСПЧ в марте 2014 года. Позже все жалобы Украины, связанные с полуостровом, объединили в одно дело, сообщает RT.

Референдум по вопросу присоединения к России прошёл в Крыму и Севастополе после государственного переворота в Киеве. На голосовании, которое состоялось 16 марта 2014 года, за воссоединение с РФ высказались более 95% местных жителей. Украина до сих пор отказывается признавать Крым частью России.

