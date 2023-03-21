Вице-спикер Госдумы Чернышов подтвердил своё участие в выыборах мэра Москвы
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в своём Telegram-канале подтвердил, что ЛДПР предложила ему выдвинуть свою кандидатуру на должность Мэра Москвы.
Он отметил, что близкие также выразили ему свою поддержку, и теперь впереди «большой путь до официальной регистрации и единого дня голосования».
«Благодарен руководству ЛДПР, лидеру партии Леониду Слуцкому, членам партии в столице, которые также будут мне помогать в этом процессе... Ну что же, будем работать!» - написал Чернышов.
В настоящее время мэром Москвы является Сергей Собянин, который был переизбран на третий срок в 2018 году, сообщает RT. Ближайшие выборы мэра столицы состоятся в единый день голосования 10 сентября.
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