Вице-спикер Госдумы Чернышов подтвердил своё участие в выыборах мэра Москвы

Он отметил, что близкие также выразили ему свою поддержку, и теперь впереди «большой путь до официальной регистрации и единого дня голосования».

«Благодарен руководству ЛДПР, лидеру партии Леониду Слуцкому, членам партии в столице, которые также будут мне помогать в этом процессе... Ну что же, будем работать!» - написал Чернышов.

В настоящее время мэром Москвы является Сергей Собянин, который был переизбран на третий срок в 2018 году, сообщает RT. Ближайшие выборы мэра столицы состоятся в единый день голосования 10 сентября.

