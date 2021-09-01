Вице-президент Украины: РФ в ходе визита Зеленского в США не обсуждалась
Первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что Россия не была предметом обсуждения переговоров во время визита президента Владимира Зеленского в США. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно словам Любченко, поднимать тему России даже не планировалось.
Между тем, по данным агентства, тему сдерживания РФ затронули Зеленский и глава Пентагона, также Белый дом анонсировал РФ как одну из тем в разговоре Байдена и Зеленского.
Зеленский в настоящее время находится с рабочим визитом в Вашингтоне, его встреча с Байденом запланирована на 1 сентября. После Вашингтона Зеленский направится в Калифорнию.
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