Вице-президент Украины: РФ в ходе визита Зеленского в США не обсуждалась

Согласно словам Любченко, поднимать тему России даже не планировалось.

Между тем, по данным агентства, тему сдерживания РФ затронули Зеленский и глава Пентагона, также Белый дом анонсировал РФ как одну из тем в разговоре Байдена и Зеленского.

Зеленский в настоящее время находится с рабочим визитом в Вашингтоне, его встреча с Байденом запланирована на 1 сентября. После Вашингтона Зеленский направится в Калифорнию.





