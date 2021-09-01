«Официант наш величайший»: украинские пользователи высмеяли фото Зеленского в США
Пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского, сделанную во время подписания ряда документов в ходе визита главы государства в США.
Офис Зеленского опубликовал в Facebook снимок, на котором президент стоит сложа руки за спинами чиновников, подписывающих документы в энергетической отрасли.
Украинские пользователи сочли фотографию «унизительной». Кроме того, в комментариях посетовали, что «президенту даже стула не предложили», и Зеленский «стоит, бедненький», отмечает РИА ФАН.
«Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?» — поинтересовалась одна из пользовательниц.
Кроме того, украинского президента сравнили с «мальчиком из обслуги», который ждет чего-то, «в то время как взрослые подписывают важные документы», пишет «Свободная пресса».
Напомним, Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, где в среду должна состояться его встреча с президентом США Джо Байденом.
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