«Официант наш величайший»: украинские пользователи высмеяли фото Зеленского в США

Пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского, сделанную во время подписания ряда документов в ходе визита главы государства в США.

Офис Зеленского опубликовал в Facebook снимок, на котором президент стоит сложа руки за спинами чиновников, подписывающих документы в энергетической отрасли.

Украинские пользователи сочли фотографию «унизительной». Кроме того, в комментариях посетовали, что «президенту даже стула не предложили», и Зеленский «стоит, бедненький», отмечает РИА ФАН.

«Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?» — поинтересовалась одна из пользовательниц.

Кроме того, украинского президента сравнили с «мальчиком из обслуги», который ждет чего-то, «в то время как взрослые подписывают важные документы», пишет «Свободная пресса».

Напомним, Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, где в среду должна состояться его встреча с президентом США Джо Байденом.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ИнтернетУкраинаСШАВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры