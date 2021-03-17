Вице-президент США заявила о связи прав женщин с уровнем демократии
Вице-президент США Камала Харрис на заседании Комитета ООН по статусу женщин заявила о связи демократического режима с обеспечением прав женщин. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Харрис, демократия призвана защищать права человека и утверждать главенство закона. По мнению вице-президента, в течение последних 15 лет в мире фиксируется ухудшение позиций демократии и свободы, в 2020 году снижение демократических позиций достигло рекорда.
Харрис отметила, что, несмотря на кризис в здравоохранении и экономики, необходимо продолжать защищать права человека и свободу. Ранее в США заявили, что должны стать лидером в вопросе повышения женского статуса во всем мире.
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