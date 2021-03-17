Вице-президент США заявила о связи прав женщин с уровнем демократии

По словам Харрис, демократия призвана защищать права человека и утверждать главенство закона. По мнению вице-президента, в течение последних 15 лет в мире фиксируется ухудшение позиций демократии и свободы, в 2020 году снижение демократических позиций достигло рекорда.

Харрис отметила, что, несмотря на кризис в здравоохранении и экономики, необходимо продолжать защищать права человека и свободу. Ранее в США заявили, что должны стать лидером в вопросе повышения женского статуса во всем мире.

