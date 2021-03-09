На Америку ориентироваться не стоит. Судзиловская о российском кино
Актриса Олеся Судзиловская в интервью НСН рассказала, о жизни женщин в российском кино.
В США по случаю Международного женского дня исследовали музыкальную индустрию и пришли к выводу, что женщин в ней становится все меньше с каждым годом. За последнее время число исполнительниц и женщин- авторов песен сократилось как минимум на 2%, в то время как музыкальных продюсеров женщин стало меньше на 3%. Эти данные приводит издание Rolling Stone. Как сообщается в статье, авторы исследования призывают исправить эту ситуацию в музыке, как можно быстрее.
В интервью НСН актриса Олеся Судзиловская, примерила это исследование на российскую киноиндустрию, и пришла к выводу, что женщин в кино стало только больше.
«Таисия Игуменцева (режиссер ), Наталья Меркулова (режиссер), Оксана Михеева (режиссер). У меня в последнее время только женщины режиссеры. Я, конечно, не знаю, как по статистике, какие исследования социологов, но у нас очень много появилось женщин: и актрис популярных, и режиссеров», - сказала НСН Судзиловская.
По ее словам, сейчас на Америку ориентироваться вряд ли стоит, так как индустрии построены совершенно по-разному. Что же касается гендерного вопроса, то в России для обоих полов правила одни: актеру может помочь только счастливый случай.
«Что касается актерского успеха – все это такой случай. Был бы ключ, знали бы куда повернуть. Очень зависимая профессия и нет здесь никакой формулы успеха – только случай», - отметила Олеся Судзиловская.
Ранее, Американская киноакадемия изменила правила для картин в номинации «Лучший фильм» премии «Оскар». Среди прочих требований, теперь в съемочной группе проекта, как минимум две ключевые творческие должности должны занимать женщины.
В музыкальной индустрии США пока подобных правил никто не устанавливал.
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