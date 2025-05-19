Вэнс: США считают, что украинский мирный процесс зашел в тупик

В Вашингтоне считают, что мирный процесс по Украине зашёл в тупик. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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Он отметил, что именно поэтому американский лидер Дональд Трамп собирается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому Трамп будет говорить с Путиным по телефону», - сказал политик журналистам.

Ранее Вэнс заявил, что Россия выдвигает ряд требований, которые в Вашингтоне считают чрезмерными, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
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