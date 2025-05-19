Вэнс: США считают, что украинский мирный процесс зашел в тупик
19 мая 202516:34
В Вашингтоне считают, что мирный процесс по Украине зашёл в тупик. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он отметил, что именно поэтому американский лидер Дональд Трамп собирается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому Трамп будет говорить с Путиным по телефону», - сказал политик журналистам.
Ранее Вэнс заявил, что Россия выдвигает ряд требований, которые в Вашингтоне считают чрезмерными, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Корреспондента NEWS.ru наградили медалью «Защитнику Отечества»
- Белоруссию на «Интервидении-2025» представит певица Анастасия Кравченко
- Стоимость обучения в вузах России может увеличиться на 20-30%
- Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ на высшем уровне
- Роскомнадзор не будет удалять «Игру Престолов» и «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри
- Вэнс: США считают, что украинский мирный процесс зашел в тупик
- В Госдуме пообещали наказывать за отрицание геноцида советского народа во время ВОВ
- Минюст: Почти половина иноагентов проживает за рубежом
- Губернатор Гладков призвал выпускников школ не праздновать в кафе последние звонки
- Россия введет цифровой код для въезда иностранцев
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru