Вэнс: США считают, что украинский мирный процесс зашел в тупик

Он отметил, что именно поэтому американский лидер Дональд Трамп собирается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Нам кажется, что мы заходим в тупик, поэтому Трамп будет говорить с Путиным по телефону», - сказал политик журналистам.

Ранее Вэнс заявил, что Россия выдвигает ряд требований, которые в Вашингтоне считают чрезмерными, сообщает «Свободная пресса».