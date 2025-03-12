Вице-президент США сообщил о планах контактов с Россией в ближайшие дни

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в ближайшие дни ожидаются контакты между представителями Москвы и Вашингтона.

По его словам, переговоры планируются как в телефонном формате, так и в рамках личных встреч. Об этом он заявил журналистам в Белом доме в среду.