Вице-премьер Сербии заявил о вероятности присоединения к БРИКС

По его словам, Белград будет представлен на саммите БРИКС в Казани. Он отметил, что республика изучает вопрос членства в организации.

«Нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС», - подчеркнул он.

В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, сообщает «Радиоточка НСН».

