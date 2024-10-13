Вице-премьер Сербии заявил о вероятности присоединения к БРИКС
13 октября 202418:24
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в Евросоюз. С таким заявлением в интервью газете Berliner Zeitung выступил вице-премьер республики Александр Вулин.
По его словам, Белград будет представлен на саммите БРИКС в Казани. Он отметил, что республика изучает вопрос членства в организации.
«Нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС», - подчеркнул он.
В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru