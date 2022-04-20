Молдавия заявила о готовности покупать газ на международном рынке

Молдавия может начать покупать газ на международном рынке, если компания «Газпром» прекратит поставки топлива с 1 мая. Об этом заявил министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

Молдавия пока не может вернуть долг «Газпрому»

Ранее министр заявлял, что поставки газа Кишиневу могут прекратиться с мая из-за срыва проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» Газпрому; молдавское правительство просило российскую энергокомпанию об отсрочке, напоминает RT.

Спыну отметил, что ответа «Газпрома» на письма с просьбой отсрочить проведение аудита не последовало.

«Мы подготовились к любому сценарию и обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали», — цитирует министра РИА Новости.

По словам Спыну, отвечающая за обеспечение страны электроэнергией компания Energocom начала оценку международных трейдеров, которые в перспективе могут поставлять газ в Молдавию. Семь компаний выразили готовность поставлять топливо.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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