Молдавия заявила о готовности покупать газ на международном рынке

Ранее министр заявлял, что поставки газа Кишиневу могут прекратиться с мая из-за срыва проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» Газпрому; молдавское правительство просило российскую энергокомпанию об отсрочке, напоминает RT.

Спыну отметил, что ответа «Газпрома» на письма с просьбой отсрочить проведение аудита не последовало.

«Мы подготовились к любому сценарию и обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали», — цитирует министра РИА Новости.

По словам Спыну, отвечающая за обеспечение страны электроэнергией компания Energocom начала оценку международных трейдеров, которые в перспективе могут поставлять газ в Молдавию. Семь компаний выразили готовность поставлять топливо.

