Вице-премьер Белоусов объяснил отказ от полного локдауна во время пандемии
Отказ от длительного общенационального карантина во время пандемии коронавируса был правильным решением, считает первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Как поделился зампредседателя правительства в беседе с РБК, здравоохранение, медицинская и фармацевтическая отрасли продемонстрировали «потрясающие» возможности мобилизации.
По словам Белоусова, стране удалось избежать «большого локдауна» во время первой и второй волн коронавируса, а также полной остановки крупных предприятий.
«И здесь я должен сказать огромное спасибо бизнесу. Я честно скажу, такой кооперабельности не видел и не ожидал», — поделился вице-премьер.
Как отметил Белоусов, благодаря схемам, отрабатываемым бизнесом и регуляторами, удалось не прекращать работу. Кроме того, вице-премьер подчеркнул слаженную работу медицинского звена: здравоохранение создало резерв коечного фонда, кислорода, благодаря этому необходимости полного локдауна не возникло.
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