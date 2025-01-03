Вице-канцлер ФРГ призвал Маска убрать руки от германской демократии

Американскому бизнесмену Илону Маску следует «убрать руки от германской демократии». Об этом в интервью журналу Der Spiegel заявил вице-канцлер ФРГ, кандидат в канцлеры от партии «Зелёных» Роберт Хабек.

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Комментируя призывы Маска голосовать за партию «Альтернативу для Германии», он назвал их «отвратительными», добавив, что «самый богатый человек в мире открыто поддерживает отчасти правоэкстремистскую партию».

«Сочетание невероятного богатства, контроля над информацией и социальными сетями, применения искусственного интеллекта и готовности пренебрегать правилами, является прямым нападением на нашу демократию», - подчеркнул Хабек.

Он добавил, что не следует совершать ошибку, «просто отмахиваясь от этого».

Ранее Маск после теракта в немецком Магдебурге оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «некомпетентным дураком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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