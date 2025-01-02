Маск обвинил администрацию Байдена в госизмене

Администрация президента США Джо Байдена, передающего полномочия новому лидеру Дональду Трампу, совершила госизмену, когда решила распродать материалы, предназначавшиеся для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей написал американский миллиардер, предприниматель Илон Маск.

Так он прокомментировал пост одного из пользователей в Сети, который высказал мнение, что во время правления Байдена правительство США специально открыло границы для мигрантов.

Администрация Байдена выделит Украине заключительные 3,4 млрд долларов помощи

До этого стало известно, что администрация Байдена собирается продать неиспользованные части стены на южной границе США, которую начали возводить еще несколько лет назад во время первого срока Дональда Трампа. Отмечалось, что части сооружения, которые не были использованы, должны были отправить на аукцион GovPlanet. На нем обычно продают излишки от реализации госпроектов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее политолог, подполковник ВС США Эрл Расмуссен в интервью «РЕН ТВ» заявил, что Илон Маск может стать следующим президентом страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Джо БайденМексикаМигрантыГосизменаИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры