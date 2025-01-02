Маск обвинил администрацию Байдена в госизмене

Администрация президента США Джо Байдена, передающего полномочия новому лидеру Дональду Трампу, совершила госизмену, когда решила распродать материалы, предназначавшиеся для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом на своей странице в одной из социальных сетей написал американский миллиардер, предприниматель Илон Маск.

Так он прокомментировал пост одного из пользователей в Сети, который высказал мнение, что во время правления Байдена правительство США специально открыло границы для мигрантов.