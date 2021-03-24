Вирджиния запретила смертную казнь
Власти штата Вирджиния (США) запретили смертную казнь на своей территории. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответствующий закон был подписан губернатором штата Ральфом Нортэмом. Таким образом, в настоящее время смертная казнь запрещена в 23 штатах страны.
Как отмечает агентство, с 17 века приговор к смертной казни исполнялся около 1,4 тыс. раз, что является самым высоким показателем в США.
Ранее в конце 2020 года стало известно, что власти США ввели новые виды смертной казни на федеральном уровне. Приговоренных будут отправлять на тот свет не только с помощью убийственных инъекций, но и казнить в газовой камере, расстреливать, сажать на электрический стул.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 861 / сут.
Умерли
8 861+-86 957 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 355 / сут.
- Выплаты кардиналам в Ватикане сократили из-за коронавируса
- СМИ: Германия призвала ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
- Хорватия планирует компенсировать нехватки вакцины AstraZeneca за счет Pfizer
- ЦБ в 2022 году начнет сбор монет у россиян
- Совершивший намаз на дороге в Петербурге мужчина доставлен в полицию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru