Вирджиния запретила смертную казнь

Власти штата Вирджиния (США) запретили смертную казнь на своей территории. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соответствующий закон был подписан губернатором штата Ральфом Нортэмом. Таким образом, в настоящее время смертная казнь запрещена в 23 штатах страны.

Как отмечает агентство, с 17 века приговор к смертной казни исполнялся около 1,4 тыс. раз, что является самым высоким показателем в США.

Ранее в конце 2020 года стало известно, что власти США ввели новые виды смертной казни на федеральном уровне. Приговоренных будут отправлять на тот свет не только с помощью убийственных инъекций, но и казнить в газовой камере, расстреливать, сажать на электрический стул.

