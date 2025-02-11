Виновного в контрабанде наркотиков экс-сотрудника посольства США освободили в России
Бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, приговоренного за контрабанду наркотиков к 14 годам лишения свободы, освободили в России. Об этом сообщила газета The New York Times.
По словам представителей Белого дома, данный шаг стал знаком о продвижении к разрешению российско-украинского конфликта и жестом доброй воли со стороны России. Также в Белом доме отметили, что о возвращении Фогеля в Москве договаривался спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.
Напомним, Фогель и его супруга были задержаны в столичном аэропорту Шереметьево в 2021 году. В багаже экс-сотрудника посольства были найдены гашишное масло и марихуана.
Ранее Трамп назвал позором для США обмен осужденной в России за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти саратовского Балаково объяснили повышение надбавок до 400% для чиновников
- Виновного в контрабанде наркотиков экс-сотрудника посольства США освободили в России
- Трамп сообщил о «хорошем прогрессе» в украинском урегулировании
- Юра Борисов сыграет главную роль в «Битве моторов»
- Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ
- Лолита ответила на призывы депутата Пензиной отменить ее концерты
- Прокуратура Германии расследует попытку диверсии на новом военном корабле
- Экс-глава АвтоВАЗа предсказал возвращение иностранных брендов в Россию
- Сайт Канье Уэста приостановил работу после скандала с нацистской символикой
- Армия Израиля возобновит бои, если ХАМАС не освободит заложников к 15 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru