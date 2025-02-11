Виновного в контрабанде наркотиков экс-сотрудника посольства США освободили в России

По словам представителей Белого дома, данный шаг стал знаком о продвижении к разрешению российско-украинского конфликта и жестом доброй воли со стороны России. Также в Белом доме отметили, что о возвращении Фогеля в Москве договаривался спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Напомним, Фогель и его супруга были задержаны в столичном аэропорту Шереметьево в 2021 году. В багаже экс-сотрудника посольства были найдены гашишное масло и марихуана.

Ранее Трамп назвал позором для США обмен осужденной в России за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

