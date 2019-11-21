В Сербии «поймали» русского шпиона: «Под шумок» в НАТО включат Боснию

«Очевидно, что эти СМИ заинтересованы [в разжигании скандала], их негласный смысл работы в том, чтобы предупреждать "тлетворное влияние России" в странах-союзниках, в нашем случае это в Сербии. Именно в это же время в соседней Боснии и Герцеговине сербский член президиума подписал документ, который, скорее всего, будет одним из последних этапов интеграции в НАТО. И чтобы это расширение НАТО прошло тихо и незаметно, нужно перевести тему – [для этого] начинают делать антироссийский скандал максимально громким», - рассказала Зотова.

При этом, она уточнила, что некоторые СМИ сообщали о том, что помощник военного атташе был депортирован из Сербии еще несколько месяцев назад.

«То есть [даже если и была попытка вербовки] органы правопорядка решили этот вопрос тихо еще тогда. Вопрос в том, почему [скандал] поднялся именно сегодня и в прозападных СМИ Сербии?», - сказала эксперт и отметила, что причиной, скорее всего, является ожидаемая 4 декабря в Сочи встреча глав стран Владимира Путина и Александра Вучича.

Екатерина Зотова назвала это «очередное происшествие» между странами «вбросом недружественных нам стран» и отметила, что оно никак не помешает «ни встрече, ни дальнейшему взаимодействию, ни тесным дружественным отношениям России и Сербии».

Ранее, комментируя сообщения сербских СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что отношения между странами носят столь «партнерский, братский, союзнический» характер, что подобного рода заявления не смогут как либо повлиять на предстоящую встречу. Президент Сербии также подтвердил свой визит в Сочи, несмотря на состояние здоровья. 15 ноября Александра Вучича госпитaлизировaли из-зa проблем с сердцем.

