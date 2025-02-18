Винник опроверг, что в США ему грозили 200 лет тюрьмы

Он пояснил, что судебная система в Соединенных Штатах работает иначе — дело складывается из различной системы очков. Максимум, что предусматривает статья — это 55 лет.

Винник уточнил, что по его уровню ему грозило пожизненное заключение. Также он добавил, что очень часто судебная система США уменьшает срок за признание вины.

Ранее суд в Сан-Франциско закрыл дело в отношении Винника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

