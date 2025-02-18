Винник опроверг, что в США ему грозили 200 лет тюрьмы

Освобожденный из тюрьмы в США россиянин Александр Винник, вернувшийся на родину в рамках обмена заключенными, заявил, что ему не грозило 200 лет тюремного заключения, а пожизненное. Его слова приводят «Известия».

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Он пояснил, что судебная система в Соединенных Штатах работает иначе — дело складывается из различной системы очков. Максимум, что предусматривает статья — это 55 лет.

Винник уточнил, что по его уровню ему грозило пожизненное заключение. Также он добавил, что очень часто судебная система США уменьшает срок за признание вины.

Ранее суд в Сан-Франциско закрыл дело в отношении Винника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Малинов
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