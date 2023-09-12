Виктор Бут получил мандат в заксобрание Ульяновской области

Член партии ЛДПР предприниматель Виктор Бут получил мандат в Законодательное собрание Ульяновской области по партийному списку. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии, передает ТАСС.

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«Бут получает мандат по итогам выборов по партийному списку», — отметили в облизбиркоме.

В июле предприниматель стал кандидатом в депутаты Заксобрания Ульяновской области седьмого созыва. Выборы в законодательный орган состоялись 10 сентября, в Единый день голосования, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Ульяновская ОбластьЛДПРВиктор Бут

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