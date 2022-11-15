Сунак назвал Китай угрозой для экономической безопасности Великобритании

Китай представляет самую угрозу для экономической безопасности Великобритании, заявил британский премьер Риши Сунак на полях саммита G20 в Индонезии. Об этом сообщает газета Times.

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«Я думаю, что Китай однозначно представляет системную угрозу… скажем так, системный вызов нашим ценностям, нашим интересам. Несомненно, (Китай) представляет самую большую государственную угрозу для нашей экономической безопасности», — считает политик.

По словам Сунака, страны Запада «в значительной степени солидарны» с мнением Лондона о том, что Китай представляет собой «системный вызов» западным ценностям и интересам. Вместе с тем премьер-министр отметил, что без диалога с Пекином будет невозможно решить проблемы изменения климата и конфликта на Украине.

Кроме того, на полях саммита G20 Сунак пообещал поддерживать Тайвань в «противостоянии китайской агрессии».

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ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:Саммит G20КитайВеликобритания
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