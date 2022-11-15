Сунак назвал Китай угрозой для экономической безопасности Великобритании

«Я думаю, что Китай однозначно представляет системную угрозу… скажем так, системный вызов нашим ценностям, нашим интересам. Несомненно, (Китай) представляет самую большую государственную угрозу для нашей экономической безопасности», — считает политик.

По словам Сунака, страны Запада «в значительной степени солидарны» с мнением Лондона о том, что Китай представляет собой «системный вызов» западным ценностям и интересам. Вместе с тем премьер-министр отметил, что без диалога с Пекином будет невозможно решить проблемы изменения климата и конфликта на Украине.

Кроме того, на полях саммита G20 Сунак пообещал поддерживать Тайвань в «противостоянии китайской агрессии».

