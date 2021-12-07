Видеовстреча Байдена и Путина завершилась
Переговоры по видеосвязи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершились. Об этом сообщают РИА Новости.
Формат видеопереговоров лидеры используют в первый раз. Джо Байден находился в Белом доме в Вашингтоне, Владимир Путин – в сочинской резиденции. Встреча продлилась около двух часов. Президенты общались по закрытому каналу видеосвязи. Прессе показали только первые кадры видеоконференции.
Пока неизвестно, какие вопросы главы государств успели обсудить. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президенты обсудят ситуацию на Украине и двусторонние отношения, которые пока находятся в плачевном состоянии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru