Видеовстреча Байдена и Путина завершилась

Формат видеопереговоров лидеры используют в первый раз. Джо Байден находился в Белом доме в Вашингтоне, Владимир Путин – в сочинской резиденции. Встреча продлилась около двух часов. Президенты общались по закрытому каналу видеосвязи. Прессе показали только первые кадры видеоконференции.

Пока неизвестно, какие вопросы главы государств успели обсудить. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президенты обсудят ситуацию на Украине и двусторонние отношения, которые пока находятся в плачевном состоянии.

