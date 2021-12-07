Байден заявил о желании лично встретиться с Путиным

Байден отметил, что очная встреча двух глав государств может произойти на следующем саммите G20, который намечен на октябрь 2022 года. Саммит должен пройти на острове Бали.

Ранее советник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры пока не планировали личную встречу после проведения видеопереговоров.

Путин с Байденом виделись лично в июне 2021 года в Женеве. Тогда главы государств договорились о возвращении отозванных послов и запуске диалога по «стратегической стабильности».

