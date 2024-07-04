«Видел фрагменты»: Путин рассказал о дебатах Байдена и Трампа
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не особенно следил за ходом дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, у него хватает своих дел, однако «какие-то фрагменты» он видел.
«Ну, в целом, конечно, я видел, что же, отворачиваться от этого невозможно», - сказал глава государства.
Первые дебаты демократа Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа прошли 27 июня в Атланте (США). Две трети зрителей посчитали, что победил представитель республиканской партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туфли Элвиса Пресли продали на аукционе за 120 тысяч фунтов
- Медведев: Контракты с Минобороны с начала 2024 года заключили 190 тысяч человек
- Генпрокурор России поручил проверить бани и столовые
- Русский музей вернул в экспозицию габаритные шедевры Сурикова
- Путин: Россия не может прекратить огонь до начала мирных переговоров по Украине
- Испания введёт к осени «паспорта» для просмотра порно
- «Видел фрагменты»: Путин рассказал о дебатах Байдена и Трампа
- Суд отправил в колонию мошенников, укравших картофельный завод у Рудковской
- Глава ЦБ назвала условие финансовой изоляции России
- При пожаре в подмосковном Одинцове сгорели два дома и пострадал ТЦ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru