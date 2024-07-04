«Видел фрагменты»: Путин рассказал о дебатах Байдена и Трампа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не особенно следил за ходом дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, у него хватает своих дел, однако «какие-то фрагменты» он видел.

«Ну, в целом, конечно, я видел, что же, отворачиваться от этого невозможно», - сказал глава государства.

Первые дебаты демократа Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа прошли 27 июня в Атланте (США). Две трети зрителей посчитали, что победил представитель республиканской партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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