Вежливый отказ от G7

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, к любой поездке президента России необходимо тщательно готовиться, но речь о визите Владимира Путина в Соединенные Штаты в прикладном плане не идет. «Визит ради визита или контакт ради контакта, саммита, не саммита, это не то, чем обычно привык заниматься Путин», - сказал Песков. И вновь напомнил, что Москва предпочитает обсуждать глобальные проблемы в формате «большой двадцатки».



Обещание пригласить на следующую встречу «большой семерки» президента России прозвучало на саммите G7 во французском Биаррице. Дональд Трамп заявил там, что не видит смысла обсуждать ситуацию в Сирии, Иране и КНДР без участия России. Как следует из публикаций западных СМИ, идея вернуть Россию за стол переговоров едва не поссорила Трампа и остальных участников «клуба семи». Основной аргумент противников такого развития событий – Россия не намерена придерживаться либеральных ценностей. Трамп этим доводам не внял и заявил о намерении пригласить Владимира Путина в США, где в следующем году состоится очередной саммит G7.

Внутриполитические противники Дональда Трампа в самих США использовали его инициативу как хороший повод для нападок. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер назвал идею пригласить российского лидера на саммит «семерки» «ужасной»: «Возвращение России в "Большую семерку" лишь продемонстрирует слабость президента Трампа перед лицом Путина и его олигархов, и сделает Соединенные Штаты менее защищенными», - заявил сенатор. И добавил: «Это ужасно, что президент Трамп, похоже, одержим желанием пригласить Владимира Путина обратно».

Ужасаются внутриполитические оппоненты Трампа совершенно напрасно. Во-первых, искать хоть какой-то намек на возможную поддержку России со стороны Трампа абсолютно бесполезно: как заявил агентству РИА Новости программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев, «Трамп — проводник американских интересов. И если формат «семерки» предполагает выгодное для Америки обсуждение сирийской или иранской проблемы, то глава Белого дома пытается этим воспользоваться. Если есть выгода от участия в переговорах Кремля, Трамп прямо об этом говорит. Он действует исходя из национальных интересов США, ни в коем случае не России», - убежден собеседник агентства.

А во-вторых, вежливый отказ от визита президента России на саммит «семерки» в США уже прозвучал.

