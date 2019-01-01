РАН: Кадыров оказался сильнее Евкурова

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о своей отставке. По его словам, причиной отставки стала разобщенность власти и общества в республике.

Координатор рабочей группы Центра изучения стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков в эфире НСН пояснил, что имел в виду Евкуров.

«Главная причина – падение его рейтинга в Ингушетии. Связано это было с инцидентами по поводу границы с Чечней. Кадыров оказался более сильным политиком, чем Евкуров. На Кавказе слабых политиков не любят», - отметил он.