РАН: Кадыров оказался сильнее Евкурова
Координатор рабочей группы Центра изучения стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН в эфире НСН пояснил причины отставки Евкурова.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о своей отставке. По его словам, причиной отставки стала разобщенность власти и общества в республике.
Координатор рабочей группы Центра изучения стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков в эфире НСН пояснил, что имел в виду Евкуров.
«Главная причина – падение его рейтинга в Ингушетии. Связано это было с инцидентами по поводу границы с Чечней. Кадыров оказался более сильным политиком, чем Евкуров. На Кавказе слабых политиков не любят», - отметил он.
По мнению политолога, на место главы Ингушетии назначат человека со стороны. «Было бы логичнее прислать «варяга», но коренной национальности, ингуша. Вопрос, будет ли такая кандидатура на скамейке запасных, смогут ли кого-то найти. Ситуация в республике не очень стабильна, и на кого делают ставку там, не очень понятно», - добавил он.
Напомним, Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. Прошлой осенью в республике разгорелся конфликт из-за соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, которая не была четко определена со времен распада СССР.
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