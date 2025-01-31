Покушение на российского лидера Владимира Путина могло готовить Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, допустил президент ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что у Соединенных Штатов есть два варианта решения проблем: если им не нравится какой-то политик, они либо устраивают Майдан по украинскому сценарию, либо идут на убийство.

«Как начинали с Фиделя Кастро (бывший лидер Кубы – ред. НСН) – с его отравленной сигарой», - указал Гончаров.

Президент ассоциации выразил мнение, что для бывшего лидера США Джо Байдена было бы выгоднее, если бы Россией руководил политик, похожий на Бориса Ельцина или Михаила Горбачева.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждение подготовки покушения на президента России – «серьезнейшая угроза глобальной безопасности» и «прямой путь к началу ядерной войны», передает «Радиоточка НСН».

