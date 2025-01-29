Володин: Подготовка покушения на Путина - путь к началу ядерной войны
Обсуждение подготовки покушения на президента России Владимира Путина — «серьезнейшая угроза глобальной безопасности» и «прямой путь к началу ядерной войны», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как напомнил политик, ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что администрация экс-президента США Джо Байдена «пыталась убить» российского лидера. Володин обратил внимание, что ни бывший президент, ни экс-госсекретарь США Энтони Блинкен не опровергли эту информацию.
«Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление... Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства», — подчеркнул председатель Госдумы.
Володин указал, что ранее были совершены покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и нынешнего президента США Дональда Трампа, а также готовилось нападение на премьера Венгрии Виктора Орбана. По мнению политика, это «звенья одной цепи», и данные о возможном покушении на Путина необходимо расследовать, а Байдена и Блинкена — привлечь к ответственности.
Ранее в Кремле заявили, что российские спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Владимира Путина, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru