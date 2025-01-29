Володин: Подготовка покушения на Путина - путь к началу ядерной войны

Как напомнил политик, ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что администрация экс-президента США Джо Байдена «пыталась убить» российского лидера. Володин обратил внимание, что ни бывший президент, ни экс-госсекретарь США Энтони Блинкен не опровергли эту информацию.

«Подготовка покушения на Путина, само обсуждение этого — преступление... Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства», — подчеркнул председатель Госдумы.

Володин указал, что ранее были совершены покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и нынешнего президента США Дональда Трампа, а также готовилось нападение на премьера Венгрии Виктора Орбана. По мнению политика, это «звенья одной цепи», и данные о возможном покушении на Путина необходимо расследовать, а Байдена и Блинкена — привлечь к ответственности.

Ранее в Кремле заявили, что российские спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Владимира Путина, напоминает 360.ru.

