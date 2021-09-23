«Вес не тот». Политолог оценил думские перспективы Лаврова и Шойгу

Политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» невысоко оценил вероятность того, что лидеры партийного списка «Единой России» Сергей Лавров и Сергей Шойгу продолжат работу в Государственной Думе.

«Я думаю, что ни Лавров, ни Шойгу в Госдуму не перейдут. Чисто гипотетически, не более одного шанса из ста я могу еще дать на то, что Лавров может стать председателем Госдумы. Был же у нас на этом месте Сергей Нарышкин, бывший глава внешней разведки. Почему бы не стать председателем министру иностранных дел? Но шанс на это очень невелик. Сам Лавров этого не захочет. А предлагать что-то против его желания с учетом его веса на международной арене и позитивной оценки его действий внутри страны никто не будет. Путин же говорил, что ему будет сложно расставаться с Шойгу и Лавровым в их старом качестве. Президенту они нужны в правительстве», - заявил политолог.

Препятствием к думской работе для Лаврова может стать возраст, считает Калачев.

«Лавров уже возрастной человек, МИДу, возможно, нужна молодая кровь, но нагрузка на председателя Госдумы ничем не меньше, если не больше, чем на министра иностранных дел. Непростая, скажем так, работа. И нынешний председатель прекрасно справляется. У него есть все шансы продолжить эту работу, есть серьезные навыки, опыт и отношение. Я бы оставил Вячеслава Володина», - заявил политолог.