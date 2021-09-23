«Вес не тот». Политолог оценил думские перспективы Лаврова и Шойгу
Константин Калачев назвал единственную должность в Госдуме, которая чисто гипотетически может подойти министрам.
Политолог Константин Калачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» невысоко оценил вероятность того, что лидеры партийного списка «Единой России» Сергей Лавров и Сергей Шойгу продолжат работу в Государственной Думе.
«Я думаю, что ни Лавров, ни Шойгу в Госдуму не перейдут. Чисто гипотетически, не более одного шанса из ста я могу еще дать на то, что Лавров может стать председателем Госдумы. Был же у нас на этом месте Сергей Нарышкин, бывший глава внешней разведки. Почему бы не стать председателем министру иностранных дел? Но шанс на это очень невелик. Сам Лавров этого не захочет. А предлагать что-то против его желания с учетом его веса на международной арене и позитивной оценки его действий внутри страны никто не будет. Путин же говорил, что ему будет сложно расставаться с Шойгу и Лавровым в их старом качестве. Президенту они нужны в правительстве», - заявил политолог.
Препятствием к думской работе для Лаврова может стать возраст, считает Калачев.
«Лавров уже возрастной человек, МИДу, возможно, нужна молодая кровь, но нагрузка на председателя Госдумы ничем не меньше, если не больше, чем на министра иностранных дел. Непростая, скажем так, работа. И нынешний председатель прекрасно справляется. У него есть все шансы продолжить эту работу, есть серьезные навыки, опыт и отношение. Я бы оставил Вячеслава Володина», - заявил политолог.
По его словам, работа в Госдуме не соответствует масштабу Шойгу и Лаврова.
«В Думе 400 человек. Зачем быть одним из? Не председателем же комитета. Смешно, да? Это настолько масштабные люди! Да и быть замом председателя – тоже не тот масштаб. Их масштаб – председатель Госдумы. Но совершенно не верю, что кому-то из них нужна эта работа – тяжелая и неблагодарная», - отметил эксперт.
Калачев считает, что в правительстве в ближайшее время вряд ли произойдут серьезные перестановки.
«Для чего делать перестановки в правительстве? К действующему правительству претензий нет. Смысл? Перестановки для усиления групп влияния? Там и так есть консенсус. Отдельных министров могут поменять, но системных перемен я бы не ждал. Коней на переправе не меняют. А сейчас у нас переправа, связанная с пандемией», - сказал Калачев.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин планирует встретиться с лидерами избирательного списка партии «Единая Россия»: главами Минобороны и МИД Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой, а также детским омбудсменом Анной Кузнецовой 27 сентября. Сообщается, что на встрече будет поставлена точка в вопросе, возьмут ли Шойгу и Лавров депутатский мандат.
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